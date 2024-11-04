神十八載人飛船返回艙成功著陸　圓滿成功

11月4日，神舟十八號載人飛船返回艙在東風著陸場著陸。（新華社） 中評社香港11月4日電／據新華社報導，11月4日01時24分，神舟十八號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸，現場醫監醫保人員確認航天員葉光富、李聰、李廣蘇身體狀態良好，神舟十八號載人飛行任務取得圓滿成功。



據中國載人航天工程辦公室介紹，0時34分，北京航天飛行控制中心通過地面測控站發出返回指令，神舟十八號載人飛船軌道艙與返回艙成功分離。之後，飛船返回制動發動機點火，返回艙與推進艙分離，返回艙成功著陸，擔負搜救回收任務的搜救分隊及時發現目標並抵達著陸現場。返回艙艙門打開後，醫監醫保人員確認航天員身體健康。



神舟十八號載人飛船於2024年4月25日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體。3名航天員在軌駐留192天，期間進行了2次出艙活動，刷新了中國航天員單次出艙活動時間紀錄，完成空間站空間碎片防護裝置安裝和多次貨物出艙任務，先後開展了艙內外設備安裝、調試、維護維修等各項工作，為空間站長期穩定在軌運行進一步積累了寶貴的數據和經驗；同時，還在地面科研人員密切配合下，完成了涉及微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域的大量空間科學實（試）驗。