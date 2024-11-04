富權：黃國昌為何欲拒還迎民眾黨代主席？

中評社香港11月4日電／澳門新華澳報4日發表富權文章：黃國昌為何欲拒還迎民眾黨代主席？以下為文章內容。



民眾黨主席柯文哲被台北地方法院裁定繼續羈押禁見兩個月，連同其首次羈押禁見兩個月，就是總共四個月。而柯文哲在八月底為釐清政治獻金案中責任歸屬，向黨中央請假三個月黨主席職務，並自請接受中央評議委員會調查，代理主席人選須待中評會處理認定。這四個月的羈押期，就超越了其請假的期限，因而在民眾黨內，掀起了是否應當依照黨章規定，產生代理黨主席的爭論。



依《台灣民眾黨章程》規定，黨主席一人對外代表本黨，由黨員直接選舉產生，每屆任期四年，連選得連任，並兼任當然中央委員，歷任黨主席並得為當然黨員代表。黨主席負責任命中央黨部秘書長、副秘書長，並有相關黨務部門之主管人事任命權。如遇黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過一年，應於出缺後六個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。



其中的“如遇黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之”的規定，就成為是否應當由中央委員互推代主席爭論的焦點。如果嚴格執行黨章這項規定，一方面柯文哲因為已經被羈押禁見而“無法執行職權”，另一方面柯文哲被裁定延押的期限超過其請假三個月的效期，而且倘被起訴，檢方仍然可以申請羈押禁見，而按《刑事訴訟法》規定，若所犯最重本刑為十年有期徒刑以下者，第一審、第二審以延押三次為限，第三審以延押一次為限，羈押期總共長達一年半，已經超過民眾黨黨章關於“如所餘任期超過一年，應於出缺後六個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日”的規定，這就不但是由中央委員互選產生代理黨主席的問題，而且還進一步“升格”為必須進行黨主席補選，由全體黨員必須投票產生新的黨主席的問題。



但似乎是有部分受到柯文哲感染的創黨成員，卻抱著對柯文哲個人的執念，認為無論柯文哲所涉的官司在終審定讞之前，按照“無罪推定”的原則，都應被視為清白無罪，因而仍然是民眾黨主席。而且黨中央已經成立中央危機處理小組，完全可以承擔民眾黨的黨務運作，因而無需互推代理黨主席。



然而，這後一種主張，並不符合黨章的規定，因而有多數黨員認為應當按照黨章規定，在柯文哲請假三個月期滿亦即十一月底時，由中央委員互推代理黨主席。

