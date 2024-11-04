加州與紐約在美大選中的關鍵角色分析

中評社洛杉磯11月3日電（記者 宋楷文）加利福尼亞州和紐約州是可靠的（民主黨）藍色州，所以，在11月5日周二的選舉沒有懸念？錯了！在即將到來的2024年美國大選中，加利福尼亞州和紐約州可能在決定國會眾議院的控制權方面發揮關鍵作用，儘管這兩個州歷史上被視為民主黨的堅實票倉，但實際情況卻遠非如此簡單。共和黨目前以微弱優勢控制眾議院，民主黨若能翻轉僅四個席位，將重新獲得掌控權。由於這兩個州擁有全美最多的搖擺選區，選民的投票行為可能會直接影響到國會的未來方向。



搖擺選區集中



加利福尼亞和紐約州的搖擺選區數量在全國範圍內獨樹一幟。在全國僅有的15個純粹搖擺選區中，這兩個州占據了5個。這些選區的選民通常對兩黨的候選人持開放態度，為選舉增添了不少不確定性。在這種微弱優勢的時代，民主黨在這些藍色堡壘中獲得所需席位並非理所當然。即使成功，所取得的收益也可能會被共和黨在其他州（如賓夕法尼亞州、密歇根州等）翻轉席位的努力所抵消。



無黨派的《內部選舉》（Inside Elections）編輯內森·岡薩雷斯（Nathan Gonzales）指出：“眾議院的爭奪戰與總統選舉一樣激烈，雙方在這兩場選舉中都沒有明顯優勢。” 這一觀察凸顯了兩黨在選戰中的緊張局勢。



選舉動態與地方議題



眾議院選舉以其複雜性著稱，民調結果往往難以準確反映選民意向。在全國化的政治環境中，2024年的總統選舉對眾議院的影響不可小覷。拜登（Joe Biden）總統在退出競選後，副總統卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris）成為候選人，民主黨人期待她能吸引更多選民。哈里斯的家鄉是加利福尼亞州，2018年選舉中她獲得了59%的選票，這一優勢可能成為一些競爭激烈選區的決定性因素。

