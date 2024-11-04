11月新盤銷情看俏　二手交投逐漸回暖

中評社香港11月4日電／香港商報報導，減息加上施政報告利好樓市措施帶動下，樓市氣氛向好，新盤熱銷，發展商把握時機積極推盤，不乏以貼市價推售的新盤銷情暢旺，帶動10月份新盤成交量倍增。一手帶動下，二手看樓量亦不俗，整體樓市氣氛正面，大批筍盤已消化，現時盤源緊絀及業主收窄議價空間，令剛剛過去的周末成交略為拖慢。



資金陸續流向住宅物業



11月新盤潮拉開序幕。會德豐地產夥恒基地產（012）、中國海外（688）及新世界（017）合資的啟德DOUBLE COAST Ⅰ，11月2日首輪推出68夥，全日售出20夥，有兩組大手客各購入3夥，最大手涉資3300萬元。



由信和置業及中電集團合作發展，何文田加多利山的ST. GEORGE＇S MANSIONS，最新沽出一夥兩房單位，為3座7樓C室，實用面積772平方呎，成交價2140萬元，呎價27720元。項目至今累售83夥，總套現近75億元。項目接連錄得成交，除本地大家族外，項目亦甚受有實力的高才和專才歡迎。



美聯集團行政總裁（住宅）暨香港置業行政總裁馬泰陽表示，內地及本港當局加大支持樓市力度，不乏資金陸續流向住宅物業。市場憧憬本月美國有望進一步減息，或加快環球經濟復甦步伐，有利整體住宅物業交投穩中向好。他預計，本月一手吸金力仍然強勁，相信二手業主需要擴闊議價空間，以增加對買家的吸引力，才有利二手交投樓量回穩。



美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由於發展商積極推盤，持續吸金，上月一手市場更錄得約3000夥成交，創7個月新高。



二手交投逐漸回暖



中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周跌46.2%，零成交屋苑增至6個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，10月一手成交錄約2990宗，較上月全月多3倍，創7個月新高，受一手帶動，二手交投亦回暖，惟減息效應漸消退，加上美國大選及議息會議在即，樓市觀望氣氛增加，令周末交投放緩，料在兩項結果出爐後，樓市走勢會更明確。