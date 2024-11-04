習近平會見斯洛伐克總理菲佐

11月1日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的斯洛伐克總理菲佐。（圖源：新華社） 中評社北京11月4日電／據新華社報導，11月1日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的斯洛伐克總理菲佐。



習近平指出，今年是中斯建交75周年。經過四分之三個世紀的發展，中斯傳統友誼充滿活力，各領域合作成果豐碩，實實在在惠及兩國人民。我們決定將中斯關係提升為戰略夥伴關係，符合兩國未來發展需要，將為雙邊合作注入新的強大動力。中方願同斯方共同努力，推動中斯關係開啟新篇章，邁向更高水平。



習近平強調，雙方可從4個方面持續推動中斯關係提質升級。一是深化政治互信。保持高層交往，加強戰略溝通，堅持互尊互信、平等相待、互利共贏，照顧彼此核心利益和重大關切。二是拓展務實合作。用好新建立的兩國政府間合作委員會，在新能源、交通物流、基礎設施建設、水資源管理等領域加強對接。中方鼓勵有實力的中國企業赴斯洛伐克投資，也歡迎斯方企業到中國開拓市場。三是促進人文交流。開展政黨、地方、青年、智庫、媒體溝通對話，用好孔子學院等平台，夯實中斯世代友好的民意基礎。中方決定給予斯洛伐克公民15天免簽入境中國待遇。四是加強國際合作。面對變亂交織的世界，雙方要堅持真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，踐行共商共建共享的全球治理觀，推動構建人類命運共同體。



習近平強調，中方高度重視中歐關係。明年是中歐建交50周年，中歐關係應該展現應有的成熟和穩定。希望新一屆歐盟機構堅持中歐夥伴關係定位，採取積極、務實對華政策，妥善管控分歧，避免將經貿問題政治化。

