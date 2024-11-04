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習近平會見澳門特別行政區候任行政官岑浩輝
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2024-11-04 12:00:51
11月1日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見新當選並獲中央政府任命的澳門特別行政區第六任行政長官岑浩輝。（圖源：新華社）
中評社北京11月4日電／據新華社報導，國家主席習近平11月1日下午在人民大會堂會見了新當選並獲中央政府任命的澳門特別行政區第六任行政長官岑浩輝。
在習近平的見證下，國務院總理李強向岑浩輝頒發了任命他為中華人民共和國澳門特別行政區第六任行政長官的國務院第794號令。
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