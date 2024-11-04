殲35A將亮相珠海　空軍迎“雙隱”時代

圖：殲-35的原型FC-31於2014年首次亮相珠海航展。（圖源：大公報） 中評社北京11月4日電／據大公報報導，繼海軍“雙航母”編隊訓練之後，中國空軍也迎來“雙隱”時代。空軍第二型隱身戰機殲－35A將在珠海航展首次公開亮相，並將進行動態飛行展示，成為全球第五款“五代機”。中國空軍也成為繼美國空軍之後第二支“雙隱”空軍。未來殲－20“威龍”與殲－35A兩型隱身戰機搭配分工，增強制空能力，並強化快速對地對海攻擊力。



在今年珠海航展參展航空器清單中，出現了一款新機型殲－35A，並且明確代表空軍參展。這是首次證實了新型隱身戰機殲－35A已歸隸空軍戰鬥序列。這是繼殲－20“威龍”之後，中國空軍第二款隱身戰機，也是全球範圍內繼F－22“猛禽”、F－35“閃電Ⅱ”、蘇－57、殲－20之後，第五款第五代戰機。



殲－35的前身，是十年前珠海航展公開展示的FC－31“鶻鷹”戰機，由沈陽飛機工業公司研製。在空軍此次“官宣”殲－35A之前，殲－35已經作為航母艦載機多次亮相。全尺寸的殲－35模型機，已出現在遼寧艦和福建艦航母甲板上。如今，空軍陸基型已定名殲－35A，艦載型未來可能定名殲－35B或殲－35C。



殲－35A與艦載型殲－35相比，由於定位和功用不同，從外形設計上也有諸多差異。艦載型殲－35採用折叠翼設計以節約航母空間，襟翼與副翼分離、中間帶有縫隙。機翼尺寸更大，以獲得低速操縱性。安裝有彈射杆，以便在航母上電磁彈射起飛。由於著艦時需承受更大衝擊力，故而起落架採用加固的雙前輪設計。殲－35模型機今年早些時候首次登上遼寧艦，表明其同時適配於彈射型和滑躍型航母。



而空軍的陸基型殲－35A是一體化機翼，襟翼與副翼是整體，機翼和尾翼都相對較小。起落架採取單前輪設計，這也降低了整機重量。殲－35A艙蓋採用常規的後翻開啟方式，而艦載型殲－35採用前翻開啟方式。



“四劍客”格局 戰術運用更靈活



目前，空軍戰機是殲－20、殲－16、殲－10C組成“三劍客”。殲－20是頭號主力，在作戰半徑、航程、速度、起飛重量等指標都有更大優勢，定位是“踹門神器”，利用隱身優勢，高速突防，奪取制空權。殲－16號稱“炸彈卡車”，一面輔助空戰之外，一面承擔對地對海打擊。殲－10C備勤效率高，可以高頻次出動，執行防空攔截。

