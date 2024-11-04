近七成選民擔憂特朗普拒認輸

圖：波特蘭市一棟建築已安裝擋板。\路透社（圖源：大公報） 中評社北京11月4日電／據大公報報導，2020年美國大選投票日剛結束，特朗普便搶先宣布自己獲勝，且在正式計票結果出爐後拒絕認輸。他與政治盟友大肆傳播關於“選舉舞弊”的不實信息，並煽動支持者衝擊國會大廈，擾亂選舉結果認證程序。民主黨人擔憂，今年特朗普將故伎重施，再次引發混亂。



按照慣例，美國主流媒體會通過分析選舉官員提供的計票數據來宣布大選獲勝者。特朗普本人日前稱，他希望能夠在11月5日當天宣布勝利。但選舉專家指出，若一些關鍵搖擺州像上次大選一樣要求重新計票，最終結果可能需要等待數日才能揭曉。



哈裡斯10月30日告訴記者，如果特朗普真的提前宣布勝選，民主黨已經做好準備。她並未透露做了哪些具體準備。路透社援引哈裡斯競選團隊成員和民主黨官員稱，民主黨計劃第一時間作出反應，通過社交媒體和電視廣播呼籲民眾在計票期間保持冷靜和耐心。



美聯社10月28日公布的最新民調顯示，僅有33%的選民相信特朗普會在自己敗選的情況下承認選舉結果；多達76%的美國選民擔心此次大選後有人企圖暴力推翻選舉結果，其中42%表示“極度擔心或非常擔心”；82%的選民擔心針對政客和選舉官員的暴力事件增多，其中43%表示“極度擔心或非常擔心”。



為防大選後發生暴力事件，白宮附近的商家紛紛加固門窗、安裝擋板，拉法耶特公園也設立了安全圍欄。俄勒岡州波特蘭市在法院、銀行等場所增設安全裝置。