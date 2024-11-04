兩黨候選人最後衝刺　搖擺州隔空對戰

圖：哈里斯（右）2日在紐約參加綜藝節目SNL。\路透社（圖源：大公報） 中評社北京11月4日電／﻿據大公報轉編路透社報導：美國大選投票日前的最後一個周末，共和黨總統候選人特朗普和民主黨總統候選人哈里斯同時在關鍵搖擺州北卡羅來納造勢，隔空打擂台。特朗普稱，哈里斯勝選會讓全美每個城鎮都變成“難民營”；哈里斯則批評特朗普製造分裂，將政治對手視為“敵人”。哈里斯2日還在未事先公布的情況下突然現身紐約，參加綜藝節目《Saturday Night Live》（SNL）。



哈里斯的專機2日抵達北卡州，與特朗普的專機停在同一個停機坪上。據悉，這是兩人連續第四天在同一個州造勢。特朗普大談移民、經濟等議題，重提美國遭移民“入侵”，借此攻擊哈里斯的移民政策。他否認自己主要依靠男性選民的說法，並承諾將保護女性，尤其是郊區女性選民。



哈里斯則繼續打團結牌，聲稱自己願意聽取反對派選民的意見，不會像特朗普那樣將政治對手視為敵人。2008年以來，北卡州的選舉人票一直屬於共和黨，民調顯示特朗普目前在該州以微弱優勢領先。



哈里斯2日參加SNL，主持人Maya Rudolph身著與哈里斯相同的服裝，並模仿她的說話腔調和招牌式大笑。特朗普2015年競選總統時亦曾在SNL亮相，還曾在2004年主持該節目。