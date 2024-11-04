暴力威脅激增　全美神經緊綳

左圖：美國國會山附近2日加強戒備。\法新社；右圖：俄勒岡州波特蘭市的銀行和辦公樓1日加固門窗，防範選舉相關暴力事件。\路透社（圖源：大公報） 中評社北京11月4日電／據大公報報導，美國大選投票日將至，與選舉有關的暴力威脅令全美高度緊張。最新民調顯示，多達76%的美國選民擔心大選後有人企圖暴力推翻選舉結果，82%的選民擔心針對政客和選舉官員的暴力事件增多。共和黨總統候選人、前總統特朗普可能像上屆大選一樣無視官方計票工作、提前宣布“勝選”，民主黨候選人哈里斯不甘示弱，表示已準備好應對這種情況。包括美國首都華盛頓在內，多地政府機構和商家如驚弓之鳥，紛紛安裝鐵絲網、擋板、加固門窗，嚴防騷亂的衝擊。



美國政客面臨暴力威脅



特朗普三遇“刺客”



7月，特朗普在賓夕法尼亞州集會上遭槍擊，右耳受傷。9月，一名男子持槍潛入特朗普位於佛州的高球場，未來得及開槍便被特工發現。10月，加州警方在特朗普競選集會入口前的車輛檢查點逮捕一名非法持槍的可疑男子，並表示他們可能阻止了第三次針對特朗普的刺殺企圖。



哈里斯辦公室遭槍擊



亞利桑那州警方9月24日表示，哈里斯競選團隊在該州的一處辦公室遭槍擊，玻璃門窗上留下多處彈孔。



拜登收到死亡威脅



8月初，弗吉尼亞州一名男子因在社交媒體向拜登、哈里斯等多名政客發出死亡威脅而被捕，執法人員在其家中搜出槍支。



共和黨“監票員”恐引混亂

