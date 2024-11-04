初步結果顯示桑杜在摩爾多瓦總統選舉中獲勝

根據摩爾多瓦中央選舉委員會11月4日凌晨公布的初步計票結果，現任總統桑杜在3日舉行的總統選舉第二輪投票中以近55%的得票率戰勝前總檢察長斯托亞諾格洛。這是2023年6月1日，在摩爾多瓦布爾博阿克，摩爾多瓦總統桑杜在第二屆歐洲政治共同體領導人會議後參加新聞發布會的資料照片。（圖源：新華社） 中評社北京11月4日電／據新華社報導，基希訥烏消息：根據摩爾多瓦中央選舉委員會4日凌晨公布的初步計票結果，現任總統桑杜在3日舉行的總統選舉第二輪投票中以近55%的得票率戰勝前總檢察長斯托亞諾格洛。



摩中央選舉委員會對98.69%選票的初步統計結果顯示，桑杜的得票率為54.95%，斯托亞諾格洛的得票率為45.05%。



根據規定，中央選舉委員會應在5天內公布正式最終選舉結果，隨後須在3天內送交憲法法院予以確認。



在10月20日舉行的總統選舉中，桑杜和斯托亞諾格洛分別以42.49%和25.95%的得票率領先其他候選人，但因得票未能超過半數，兩人進入第二輪角逐。



桑杜現年52歲，1994年畢業於摩爾多瓦經濟學院，2012至2015年任摩教育部長，2019年6月至11月任總理，2020年12月24日就任總統。