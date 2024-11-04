社會對立加劇　美大選撕裂家庭

圖：加州洛杉磯縣一名警長出動嗅探犬，對郵寄選票進行檢查。\路透社（圖源：大公報） 中評社北京11月4日電／據大公報報導，美國大選進入最後衝刺，最新民調顯示，雙方在全國7個搖擺州要麼打平，要麼相差一兩個百分點，如此膠著的局面史上罕見。選戰的白熱化進一步加劇了社會撕裂，美國一些家庭內部也因為選舉鬧矛盾，就連在一向支持民主黨的“深藍州”加州，夫妻為大選鬧離婚，孩子與父母因為支持的候選人不同，不惜分道揚鑣，要不就在社區和家庭裡不談大選，方能和睦相處。美國社會極化已成常態，預計大選過後也無法修復裂痕。



民調顯示，特朗普的支持者多在中部農業州以及中產階級以上收入人口，特別是白人及男性選民。而亞裔／華人的選票，中產階級以上的選民多數投特朗普，中產階級以下的多數投給哈里斯。亞太女性72%支持哈里斯，男性59%支持哈里斯，可見哈里斯的女性及有色人種身份所占的優勢。



華人對大選也不乏熱情。華人聚居區和其他地區一樣，街道上、家門前遍插各位候選人的旗幟、標語牌和競選口號。各種聚會或家庭談論的主題之一就是大選。華人的選舉目標很明確，誰能為自己的生活創造更好的前景就投誰的票。筆者居住在南加州洛杉磯的衛星城，鄰居是一位80多歲老奶奶鄰居，堅決反對特朗普，因為選民登記出錯，沒有收到郵寄選票，急得寢食難安，直到解決了才見笑容。有剛大學畢業的孩子找到不錯的工作，進入中產行列，就鐵杆支持特朗普，不惜與父母分道揚鑣。有不少家庭因選舉發生齟齬，甚至鬧離婚。有一對夫妻因為選舉問題爆發家庭矛盾，妻子指著一處碗口大的墻洞落淚，那是他們為選舉吵架後丈夫拿鐵錘製造的“傑作”。



在這次選舉中，除了總統副總統投票選舉外，還有眾多地方性選舉及公投議案／項目都印在在同一張選票上，故不同選民所拿到的選票都不盡相同。以筆者所在選區為例，選票上只認識特朗普、哈里斯，其餘候選人如當地參／眾議員、檢察官、法官、學區官員等全部是非亞裔／華裔，選票上所列十多個議案自己也不熟悉，儘管有一本厚厚的說明介紹，讀了幾頁就興趣缺缺，敷衍了事，完成了所謂的“公民義務”。