中評社北京11月4日電／網評：美式民主亂象與特朗普2.0對華影響



來源：大公報 作者：何志平



美國時間11月5日（周二），美國將迎來四年一度的總統大選日。這一天的投票情況，不僅決定民主與共和兩黨的勝負，還將決定美國未來四年的領導風格和對外政策走向與步伐，從而對全球經濟、政治和安全格局產生重大影響。尤其是如果特朗普當選，其“美國優先”政策將大力繼續推行，美國與傳統盟友之間的關係將進一步緊張，同時也將引發全球貿易保護主義的抬頭。因而，全球經濟要為美元再加息升值帶來的衝擊做好準備，中美關係或面臨更嚴重的考驗。香港作為中美博弈中的重要存在，更要時刻警惕。



截至目前，美國已有超過6500萬選民提前完成投票。各民調機構公布的最新數據顯示，特朗普在最後衝刺階段於民調支持率上演了驚人逆轉，再一次入主白宮的可能性越來越大。博彩市場上，按照10月31日馬斯克（Elon Reeve Musk）的X帖文：特朗普也絕對領先哈里斯，以67%對33.2%的賠率創下紀錄。而在最關鍵的亞利桑那、內華達、賓夕法尼亞、北卡羅來納、威斯康辛、佐治亞和密歇根七個搖擺州，特朗普與哈里斯的競爭也異常激烈，據傳幾乎拿下了所有搖擺州，但不到最後一刻，誰也不敢說自己穩贏。正如CNN所說，現在的局勢非常微妙，任何小變化都可能帶來截然不同的結果。畢竟真正決定勝負的是選舉人票（Electoral votes），而不是普選得票（Popular votes）或民調數字。



特─哈最終選票差距大小決定美國內亂的爆發



大選日迫在眉睫，所有人的視線或都集中在誰人將登上白宮寶座，可在筆者看來，更值得關注的卻是有誰能以大比數的得票率，毫無爭議且不容置疑地勝出！不然，不管民主黨還是共和黨，勝方只要是以微弱得票率贏了，敗方一定大興干戈，沒完沒了發起司法訴訟翻案，甚至會引發如2021年1月6日美國會山莊似的內亂暴動！



還有近來，在選舉倒計時的緊要關頭，選票丟失、選民登記造假、投票箱被焚毀、選民遭襲擊、去世人口及新移民非國民都參加投票等亂象頻發，使美式“民主選舉”淪為荒誕的笑話。候選人陣營間的相互攻擊和支持者間的街頭衝突不斷，選舉制度的漏洞和選票失控也使得“自由選舉”黯然失色。賓夕法尼亞州則再次爆出選民登記造假事件。當地官員發現數百份疑似欺詐的選民登記表，這些表格筆跡雷同且地址虛假。類似事件曾在2016年和2020年發生，最終卻不了了之。

