中評社華盛頓11月4日電／網評：杜琪峯應尊重香港電影



來源：大公報 作者：卓銘



香港名導杜琪峯日前接受BBC訪問，自言最近是他“人生中最低潮的時候”，並將之歸咎於香港當前政治氣候，稱“我和香港都失去靈魂”云云。杜琪峯在香港以至國際影壇上的地位毋庸置疑，但他在這次專訪中說的某些話，卻著實令人不敢苟同，尤其將現時港產片的困境簡單總結成所謂“政治因素”，並形容作“失去靈魂”，對許多目前仍在努力不懈創作優秀電影的電影人有欠公允，對於香港電影業發展更沒有任何好處。



杜琪峯在專訪中說自己和香港失去的“靈魂”，是“人權和自由”，並特別強調是言論自由，又稱香港現在的情況對電影工業各方面都不是一個好時代云云，予人感覺便是想將香港電影的困境與政治連結起來。但其實杜琪峯說香港沒有言論自由，實在說不通，因為他能夠接受BBC專訪，還可以公開說“香港沒有言論自由”，本身就是香港言論自由受到保障的證據之一。



勿以政治騎劫電影工作者



至於杜琪峯所謂香港電影業現在並非處於一個好時代，誠然，近數十年來，港產片與上世紀的巔峰時期相比，確實面對著不少困難和挑戰，但造成這些困難和挑戰的主因，卻與杜琪峯口說的“香港政治氣候”風馬牛不相及。若如他所言，香港政治環境的改變，是否令港產片無法再有高水準之作？相信有看過近年港產片的觀眾，都不會同意這個看法。事實上，這幾年香港仍然有非常多優秀的電影上映，除了在本地得到巨大回響以外，也引起了不少海外電影人的關注。



比如說最近作為熱門話題的《九龍城寨之圍城》，在香港票房收得逾1億元，亦是有史以來香港電影總入場人數第一名。其不止在香港和內地獲眾多觀眾的追捧，同時也將代表香港角逐第97屆奧斯卡金像獎的“最佳國際劇情片”。即使撇除《九龍城寨之圍城》，近年香港還有《毒舌大狀》、《白日之下》、《年少日記》等多套出色的劇情片。而值得留意的是，這幾套電影都不是有些人所謂的“主旋律”，而是尖銳地拍出了香港社會各方面現存的問題，也不乏直言不諱的批評。

