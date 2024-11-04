炮製九大假新聞　壹傳媒荼毒社會

壹傳媒旗下報章刊物長期刊登誤導及煽動的新聞，激起全城憤慨，實為香港新聞界之恥。圖為2020年警方搜查壹傳媒大樓。（圖源：大公報） 中評社北京11月4日電／據大公報報導，2019年黑暴亂港，衝擊法治基石、危及民眾安全、重創經濟民生，令全港市民受害。人盡皆知，壹傳媒創辦人黎智英正是修例風波的幕後黑手和反中亂港勢力的最大金主，其掌控的《蘋果日報》公然在修例風波期間充當黑暴文宣，製造謠言，肆意詆毀香港警察執法，肆無忌憚煽動外國“制裁”香港。



事實上，黎智英及旗下傳媒，早於上個世紀九十年代已密集炮製假新聞，1998年的“陳健康事件”堪稱其“代表作”，實為香港新聞界之恥。＼大公報記者 龔學鳴 李清



造假1 捏造潘迪生患癌



1996年6月：壹傳媒旗下《忽然1周》（2015年停刊）封面報導迪生創建（國際）有限公司主席潘迪生患癌，潘迪生控《忽然1周》誹謗，《忽然1周》承認報導是虛構，並於《蘋果日報》刊登道歉啟事、停止該刊總編輯職務。



造假2 “陳健康事件”轟動全港



1998年10月：《蘋果日報》記者向上水天平邨三屍倫常慘案的男事主陳健康提供5000元用作嫖妓，並拍下所謂的獨家相片刊登在頭版頭條，製造有償假新聞；直到陳健康拜祭妻兒時被市民痛打，才由他爆出這單驚天醜聞。事件轟動全港，最終黎智英在頭版以全版篇幅刊登道歉啟事。



造假3 誹謗蔡康年“毒打”女友



1999年：《蘋果日報》聲稱“唱片騎師”蔡康年“毒打”藝人女友施念慈，令蔡康年失去“唱片騎師”的工作。蔡康年控告《蘋果日報》誹謗，2003年《蘋果日報》與蔡康年庭外和解，賠償其40萬元。

