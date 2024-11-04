國情知識大賽　培養學生愛國情懷

“第十四屆全港學生中國國情知識大賽”決賽暨頒獎典禮昨日舉行。（圖源：大公報） 中評社北京11月4日電／據大公報報導，為提升學生對國家歷史和國情的認識，香港特區政府教育局、香港大公文匯傳媒集團和未來之星同學會聯合舉辦了“第十四屆全港學生中國國情知識大賽”，決賽暨頒獎典禮昨日在香港故宮文化博物館舉行。今年共吸引220間大專院校和中小學參賽，參與學生人數超過8000名，充分展現了學界對學習國情知識的熱情。本次大賽經激烈角逐，共有45名學生晉級昨日的現場決賽，最終決出大學、中學、小學的個人賽及團體賽冠、亞、季軍。



增強對國家歷史和現狀的認識



今年是中華人民共和國成立75周年，本屆國情知識大賽以此為主要內容，推出全新賽題及賽事交流活動。本屆大賽亦加入國家安全和基本法第二十三條立法的相關內容，以及經濟、民生、科技、體育、軍事、外交、文化等方面的發展成就，冀學生在比賽過程中增強對國家歷史和現狀的認識，培養愛國主義情懷。



昨日的頒獎典禮邀得中央政府駐港聯絡辦教育科技部一級巡視員劉懋洲、香港特區政府教育局副局長施俊輝、香港大公文匯傳媒集團副總經理婁冰、中央政府駐港國安公署二級巡視員宋一平、外交部駐港公署新聞及公共關係部副主任鄭莉萍、全國政協常委姚志勝，以及多位港區全國人大代表、政協委員、香港立法會議員擔任主席嘉賓，以及各界賢達和參賽師生等逾百人出席。



展現港青拚搏的重要窗口



施俊輝致辭指出，教育局一直以“多重進路、互相配合”的方式，推動學校在課堂內外實踐國民教育，強化學生的國民身份認同和民族自豪感，共同培養維護國家安全的意識。他提到，教育局未來將根據施政報告的方針，持續更新香港國家安全教育的課程框架，進一步加強中小學的中國歷史和國家地理教育，並在內地交流融入更多愛國主義元素。