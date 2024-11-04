盧寵茂：社區藥房料每區增至5至6間

“社區藥房”將會遍布全港十八區，每區五至六間。（圖源：大公報） 中評社北京11月4日電／據大公報報導，施政報告提出2026年第四季推行“社區藥房”計劃。醫務衛生局局長盧寵茂表示，“社區藥房”將來遍布全港18區，每區五至六間，主要服務公立醫院、居院舍或慢病共治病人，讓病人在合理距離內取藥；公立醫院日後會集中幫助有緊急需要及危重病人，醫管局普通科門診在改革後，將主力照顧弱勢社群。



門診日後主力照顧弱勢



施政報告提出，全面審視醫療體系的定位和目標，改革醫管局、衛生署和基層醫療署的職能和分工。盧寵茂昨日表示，醫管局、衛生署，以及基層醫療署將會重新定位，目的是要發展基層醫療，令三個最大的醫療服務能夠各司其職、做好本分。



他指出，醫管局定位是四方面，首先是幫助弱勢社群、貧窮、無經濟能力的人；其次是急症、危疾、突發性疾病如中風心臟病等；第三是較複雜、要多學科、跨部門合作的病例；最後是培訓。



公立醫院日後將會集中幫助有緊急需要及危重病人，基層、低收入人士、負擔不起“慢性共付”的病人，將會由普通科門診照顧。盧寵茂認為，不屬於弱勢社群的病人，例如只是偶發性傷風感冒，不應找醫管局求醫，而是尋求家庭醫生。



至於一小部分基層低收入市民，例如綜援人士，或家庭要有社會福利援助，則會集中在現有的普通科門診照顧，包括令他們能夠參與慢病篩查。他強調，改革後，危重病人並非不用付錢，仍會設立收費機制，經濟能力有問題的弱勢社群會有豁免機制。