亂港黑手黎智英成魔之路

黎智英早年已與李柱銘搭上了線，二人“一政一商”，齊齊走上了反中亂港的不歸路。（圖源：大公報） 中評社北京11月4日電／據大公報報導，被稱為“肥佬黎”的黎智英1948年生於廣東省廣州市，其父親曾經做漢奸，巴結日軍獲得行商門路，提供消息捕殺抗日志士。黎智英小時候家境貧困，只能到車站幫人扛行李賺生活費。一天，一位港商給了他一塊巧克力。巧克力的甜蜜味道讓他覺得那是人間最美味的食物，而巧克力來自香港，香港也必是人間天堂。12歲那年，黎智英只身一人偷渡到了香港，靠做童工養活自己。



1973年，香港股市遭受股災重創，黎智英在此時將省吃儉用攢下的7000港元投進股市，沒想到，一年之後就賺了25萬。這筆錢在日後成為他創業的“第一桶金”。



在黎智英40歲出頭的時候，一個“貴人”走進了他的視野。當時他與菲律賓籍妻子離婚，帶著長子黎見恩、次子黎耀恩及女兒黎明，與原是《南華早報》記者的李韵琴結婚。據悉，當時李韵琴採訪黎智英時，黎智英對其一見鐘情，為了追求李韵琴，在女方到法國讀書時，黎智英一度追至巴黎，連續40日住在酒店，只為了等李韵琴下課。兩人交往三年後結婚，育有兩子一女。



淪反華勢力在港代理人



李韵琴的胞姊李偉琴是民主黨前副主席楊森之妻，在楊森的引薦下，名不見經傳的黎智英與民主黨創黨主席李柱銘搭上了線。李柱銘成為了黎智英另一個“貴人”，二人“一政一商”，齊齊走上了反中亂港的不歸路。



上世紀九十年代，黎智英將佐丹奴股份全部低價售出，在港創辦壹傳媒集團，《壹週刊》、《蘋果日報》先後創刊，製造大量抹黑內地的消息。由於黎智英在反中方面“表現突出”，又通過末代港督彭定康與西方反華勢力取得了聯繫，逐漸發展為美西方反華勢力在香港的代理人。為了加強雙方的“溝通協作”，美國前海軍情報部門人員Mark Simon成為他的助理。Mark Simon對外打著助理的名義幫忙處理公司事務，其實是黎智英與西方國家之間的聯絡人。

