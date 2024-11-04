到上海去，日本鐵壺匠人圆了“进博大夢想”

中評社北京11月4日電／據新華社報導，“到上海去”，是懷揣進博大夢想的日本鐵壺匠人荒井幹雄近年來每年的期盼。作為中國國際進口博覽會常客荒井工房的社長，荒井今年又一次去上海參加進博會，向中國消費者推介純手工製作的日本山形鐵壺。



近日，記者前往山形縣探訪荒井工房和它的當家人荒井幹雄。



從東京出發乘坐新幹線抵達一個小站，下車後朝著東面的藏王山再步行約15分鐘，就來到了荒井工房。



“我和我的祖父、父母都出生在這裡。”在工作室裡，荒井拿起展示櫃上的鐵壺，一邊撫摸著上面的紋理一邊告訴記者：“父親原本就是鑄鐵工藝師，1972年創辦荒井工房時我衹有10歲，就開始跟著父母學藝，做一些力所能及的事。”29歲那年，荒井正式繼承家業執掌荒井工房。



茶文化從中國傳入日本後，飲茶之風在日本盛行。得益於茶文化的發展，江戶時代是日本山形鐵壺發展的重要時期。荒井向記者“科普”：山形鐵壺歷史悠久，主要由匠人手工製作，大多銷往京都，講究工藝和品質，走高端路線。



說起自己的手藝，荒井難掩自豪。山形鐵壺採用薄胎工藝，壺壁很薄，使原本厚重的鐵壺變得輕巧、精致。一把純手工製作的山形鐵壺，要經過設計、製作鑄模、按壓花紋、組裝鑄模、注鑄鐵漿、成型、脫砂、釜燒、著色、組合提梁等60多道工序，花費約1個月才能完成，更複雜的砂鐵壺和鑄鐵包銀鐵壺等耗時就更久。



山形鐵壺如何結緣中國市場？荒井介紹，2011年“3·11”大地震後，荒井工房陷入停工狀態。恰好在那時上海的百貨商店發來邀請，希望荒井工房前去參加展賣活動。就此，荒井與中國結緣，隨著“朋友圈”逐漸擴大，銷路也不斷拓展。