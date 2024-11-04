國博文創冰箱貼走紅：一冠難求帶來了什麼？

左圖為木質鳳冠冰箱貼，右圖為AR金屬鳳冠冰箱貼。（圖源：中國國家博物館） 中評社北京11月4日電／據新華社報導，近段時間，以中國國家博物館館藏文物“明孝端皇后九龍九鳳冠”為原型設計的文創產品“鳳冠冰箱貼”火了——開售至今3個半月時間，兩款“鳳冠冰箱貼”共售出14.5萬個，一躍成為近20年來國博當之無愧的文創“銷冠”。



因為設計精美新穎、宜賞宜藏，國博7月一推出“木質鳳冠冰箱貼”，首批3000件產品一天半內就售空。9月底，國博推出“AR金屬鳳冠冰箱貼”，再次受到觀眾青睞，開售當天2小時就售出2300件。



鑒於產品供不應求，自8月13日開始，國博採取每日限量發售措施，隨生產銷售情況動態調整。



中國國家博物館經營開發部副主任廖飛介紹，兩款冰箱貼所有工序都需安排固定工人製作，導致生產周期較長。不斷提升產能同時，出台限購措施也是防“黃牛”倒賣的一種手段。



“爆款”文創產品刺激著消費者需求，帶動了產業發展。“隨著鳳冠冰箱貼持續銷售火爆，產品製造廠家的生產規模和用工規模不斷擴大，不僅增加了相關崗位供給，也促進了當地勞動力的就業增收。”廖飛告訴記者，木質鳳冠冰箱貼預計一兩個月內日產量可達5000件，AR金屬鳳冠冰箱貼已經從1家代工廠發展到3家代工廠，日產量已達5000件。



不只是冰箱貼，圍繞“鳳冠”這一IP，國博又陸續開發了筆記本、徽章、雪糕等10餘款系列產品，均得到廣大消費者的喜愛。據介紹，今年國博文創總收入相比去年同期增幅接近60%，直接解決社會就業人數超千人。