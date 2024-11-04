業界“奧林匹克”　港將歷來最佳成績

中評社北京11月4日電／據大公報報導，被譽為技能界奧林匹克比賽的世界技能大賽9月在法國裡昂舉行，建造業議會派出7名選手參加6個項目，其中細木項目的方俊諺及焊接項目的周樂燃同獲優異獎章，是香港建造業選手取得的歷屆最佳成績。



一年訓練 遠少於其他選手



方俊諺是香港建造學院細木工藝建造文憑課程畢業生，兩年前畢業後入行。他去年在香港建造業技能大賽細木項目青年組奪得冠軍，經面試並通過訓練後，正式成為世界技能大賽選手，代表香港出賽。



細木項目的比賽時間緊迫且難度極高，負責訓練俊諺的香港建造學院主任導師林國良表示，其他國家或地區訓練一名選手動輒花上五、六年，但香港選手的訓練時間衹有一年，因此需要很密集的訓練和精準部署。方俊諺表示，雖然比賽首天有一些小失誤，但第二天狀態較好，急起直追，“當看到鄰座選手拼命作賽，便會受氣氛影響，想自己做得更好”。



另一位選手周樂燃則是“子承父業”，父親四年前帶他入行。



焊接項目要求參賽者在18小時內，分別完成焊接碳鋼、壓力容器、鋁合金和不銹鋼四種組件，相當考驗技術和體能。周樂燃說，他在比賽期間緊記師傅教誨，表現穩定，最終成功奪獎而回。



樂燃的師傅、香港建造學院工藝導師利智超表示，樂燃的訓練期衹有一年，但其對手大部分已受訓三至五年，所以訓練時間相當緊凑，每天由早上8時一直訓練至晚上10時、11時，周末、公眾假期也要照樣訓練。他認為樂燃能夠得獎，主因是一份堅持。