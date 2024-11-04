沙浦道項目　市建局研自行發展

中評社北京11月4日電／據大公報報導，市建局九龍城啟德道／沙浦道發展項目早前流標，行政總監韋志成昨日在網志表示，市建局會研究自行發展。有測量師認為，一個項目反應冷淡不代表市場看淡九龍城重建發展，相信日後市建局若推出更吸引的項目，發展商仍會入標；若市建局自行發展，要考慮現金流問題。



九龍城啟德道／沙浦道發展計劃早前招標只接獲一份標書，市建局董事會審視後決定收回項目。韋志成在網志表示，現時一手住宅供應充裕，加上利率高企，即使稍後重推招標，發展商入標的意欲也不會顯著改變。而項目位處九龍城的策略性位置，是連接九龍城舊區與啟德發展區的重要節點，若未能在短時間內重推，將無可避免影響“龍城”區的更新進程，有必要研究自行發展。



市建局近年資金緊絀，早前已發債120億應付其他項目開支。測量師學會會長林家輝指出，商業項目不及住宅易回本，若市建局選擇自行發展無疑會增加財政壓力。但他認為一個項目反應冷淡並不代表市場看淡九龍城重建發展，相信日後如推出更吸引的項目，發展商仍會入標。



對於市場有意見認為，項目規定發展商要建一個有300個車位的地下停車場，成本過高。測量師學會土地政策小組主席劉振江認為，市建局要考慮能否調整，例如連同與旁邊的衙前圍道項目一並考慮，協同發展等。他又認為，市建局若決定自行發展，須留意現金流問題。