房協北都首個安置屋邨“樂翹軒”入夥

中評社北京11月4日電／據大公報報導，政府致力推動北部都會區發展，位於洪水橋／廈村新發展區的首兩個專用安置屋邨項目今年相繼竣工，其中資助出售項目“樂翹軒Ⅰ”首位業主剛於10月底收樓，房協亦將發信通知所有業主於11月陸續收樓，標誌著政府安置受發展影響住戶的工作踏入新的里程碑。



“樂翹軒Ⅰ”是房協洪水橋／廈村的專用安置屋邨“樂翹都匯”第一期甲的資助出售房屋項目，樓高27層，提供300個住宅單位，涵蓋一房至三房戶型。“樂翹都匯”第一期乙的出租屋邨“樂翹樓1座”提供375個單位，現正接受合資格住戶申請，預計明年第一季入夥。



房協主席凌嘉勤及行政總裁陳欽勉，與發展局副局長林智文早前一同視察“樂翹軒Ⅰ”及“樂翹樓1座”，並與“樂翹軒Ⅰ”首位業主張先生一同參觀新居。



首個MiC資助出售房屋項目



林智文表示，政府於2018年加強特惠補償及安置安排的措施，當中包括邀請房協以其資源發展專用安置屋邨，以提供免經濟狀況審查的安置安排。“樂翹軒Ⅰ”的銷情理想，反映這類出售項目的殷切需求。



“樂翹軒Ⅰ”是首個採用混凝土“組裝合成”建築法（MiC）興建的資助出售房屋項目，以及全港首個設有預制MiC露台的住宅項目。項目透過採用MiC，使上蓋施工時間縮短至約24個月。