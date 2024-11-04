留學生踴躍應聘：看好香港有用武之地

中評社北京11月4日電／據大公報報導，一連兩天的“創新香港──國際人才嘉年華2024”（秋季）昨日結束，活動吸引逾萬求職者入場尋覓就業良機。主辦單位表示，今屆求職者的資歷及學歷較往年高，加上不少大灣區內地城市及海外學生有意來港長遠發展，相信可吸引更多人才投身香港各行業。



有銀行業展位兩日收到逾600份履歷表，反應較預期熱烈，預計近四成求職者會通過面試正式入職；另有內地公司首次參與招聘會，期望在香港吸納更多國際管理培訓人員，到外地開拓業務。＼大公報記者 鐘佩欣（文） 林少權、鄧浩朗（視頻）



“創新香港──國際人才嘉年華2024”（秋季）共有239間來自中國內地、香港及海外的企業招攬人才，提供合共逾兩萬個崗位，涵蓋金融、教育、傳媒、創科等行業。



展商：兩日收逾600份履歷表



活動主辦方創新香港的新媒體營運主任劉惠婷表示，招聘會首日近8000人次入場，兩日合共逾萬人次，而今屆求職者的學歷較往年有所提高，不少應聘者符合“高才通”等資格來港，包括大灣區及海外的應聘者，“我都看到不少外國人特意過來應聘工作！”相信招聘會可為香港吸納更多國際化人才。劉惠婷又表示，市場營銷、文職等行業起薪點約16000元，而金融、資訊科技等個別行業會更高，薪金水平與往年相若。



“中銀人壽”的招聘展位兩日內接收近600份履歷表，高級分行經理董之發預計次輪面試後，約30至40%的人士會正式入職。他表示，今屆招聘會反應較預期熱烈，通關後來港留學的學生應聘比率大幅增加，普遍學生多看好本港就業前景以及多元化，願意來港長遠發展。



董之發表示，首階段會初步審核應征者學歷等基本要求，而性格外向、好學、以及人脈關係廣闊等則是“加分項”，去年約有160名應征者透過人才嘉年華活動入職中銀，部分員工業績理想，有入職一年已組織10人以上團隊，甚至達到年薪百萬佳績，公司亦會透過不同培訓強化員工對外溝通的技能。

