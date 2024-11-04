融入灣區　打進國際　招商引才　成績斐然

中評社北京11月4日電／據大公報報導，香港是全球企業和各類人才投資和創業的沃土。本屆政府積極推動“搶企業”、“搶人才”，取得了階段性的成果。目前，香港有近1.5萬家外資企業，創歷史新高，凸顯香港的國際商業樞紐地位。今年首八個月，單是金融服務業，投資推廣署已協助來自12個經濟體的40家金融服務企業在香港設立或拓展業務，按年大增60%。



愈來愈多企業落戶香江



在打造國際創新科技中心方面，特區政府積極融入粵港澳大灣區，為香港的創科發展提供了無限機遇。“深圳─香港─廣州”科技集群連續四年排名全球第二，香港得以發揮在研發、國際化及作為國際金融中心方面的優勢，聚集大灣區和全球各地的創新資源，推進創科研發及提升競爭力。



上月，寧德時代和尼日利亞Access Bank分別在港設立分支機構。寧德時代香港研究院在香港科學園揭牌，總面積超過800平方米，是寧德時代在中國大陸及德國之外設立的第六個全球研發中心。寧德時代研發體系聯席總裁歐陽楚英認為：“香港作為世界重要的金融、貿易及航運中心，在與海外高等院校的協同，高水平人才對接，以及國際化平台建設方面具有得天獨厚的優勢。”



零售銀行Access Bank旗下的The Access Bank UK Limited香港分行正式開業，成為首家進駐香港的西非銀行。



作為充滿現代活力並融合中外文化的國際大都會，香港獨特且包容的文化氣息、迅速增長的初創生態系統，吸引了眾多人才來港定居。



來自馬來西亞的騰訊基金會項目副總監Rachel Tay因為香港的發展機遇和多元文化留港扎根。來自巴基斯坦的TCL工業研究院資深工程師Babar Hussain認為，香港充滿活力及創意，吸引企業家、投資者和像他一樣熱愛生物科技的夥伴。