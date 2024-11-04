擴大一帶一路朋友圈　為港拓新空間新機遇

中評社北京11月4日電／據大公報報導，香港在國家改革開放中一直扮演積極角色，作為內地聯通世界的“超級聯繫人”和“超級增值人”，一段時間以來，特區政府在東盟、中東等重點市場廣交朋友，以行政長官為首，多名特區政府官員積極外訪，說好中國故事、香港故事。



繼續擴闊香港經貿網絡



行政長官李家超上月在施政報告中提出，特區政府會繼續擴闊香港的經貿網絡，尤其“一帶一路”國家，包括繼續積極外訪“一帶一路”等重點市場，率領工商界及專業服務界到“一帶一路”市場考察，並籌辦“一帶一路跨專業論壇”，推廣香港專業服務。



7月28日，行政長官率領代表團訪問老撾、柬埔寨、越南等東盟三國，走訪了萬象、金邊、河內、胡志明市四個城市。其間，香港與老撾、柬埔寨和越南在訪問期間共簽署了55份合作備忘錄和協議，達成了包括加強政府與政府之間的關係和往來；就發展和合作領域達成共同意向；鞏固和擴闊商業網絡，為開拓新空間、新機遇增添動能；建立強烈意願共建“一帶一路”；和再次肯定了三國對香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》的支持等多項成果。



9月，律政司司長林定國訪問三個東盟成員國文萊、越南和馬來西亞，推廣香港的法律及爭議解決服務，並加強香港與東盟的合作與交流。