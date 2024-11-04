特區政府官員成超級聯繫人　馬不停蹄搶市場

中評社北京11月4日電／據大公報報導，新一份施政報告公布後，特區政府官員馬不停蹄走出去，立足經濟轉型，宣傳香港品牌，為香港尋找新市場、新出路，主動作為，新風撲面。



財政司司長陳茂波昨日總結沙特阿拉伯訪問行程，簽訂多項協議，不僅成功加強了與中東國家的經濟聯繫，也為香港未來的發展打開了新的機遇之窗；財經事務及庫務局局長許正宇昨晚啟程前往瑞士，出席由聯合國貿易和發展會議舉辦的“國際會計和報告準則政府間專家工作組第41屆會議”，並與瑞士政府財金官員、國際組織、金融界及商界高層人士會面，介紹香港金融業優勢。



創新科技及工業局局長孫東昨日前往加拿大訪問，加強香港與加拿大在創科等領域的聯繫和合作；投資推廣署署長劉凱旋昨日開始了赴新加坡和吉隆坡的行程，探討香港與兩地在投資推廣的交流及合作機會……特區政府官員最近積極“走出去、引進來”，向外宣傳香港新優勢，做好香港超級聯繫人和增值人角色，令人振奮。



中共二十屆三中全會引領國家邁向中國式現代化和高質量發展，《決定》中多項重要內容都與香港息息相關，包括要發揮“一國兩制”制度優勢；鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位；支持香港打造國際高端人才集聚高地；深化粵港澳大灣區工作等，對香港的長遠發展、長治久安至關重要。