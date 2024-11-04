東北風情吸引台灣“首來族”

中評社北京11月4日電／據大公報報導，“正宗台灣鹵肉飯、美味的珍珠奶茶，要不要嘗一嘗正宗的台灣烤腸……”在哈爾濱煙火氣十足的師大夜市美食街，密集的攤位中有一道別樣的風景：大型電子屏幕背景放映著寶島風土人情的宣傳片，地道的台灣美食、精美的文創產品擺放別致，再搭配上兩位甜美女孩姬欣琪和張素萍的一口正宗的台灣腔調，把顧客帶入一段短暫的“台灣之旅”。當得知兩位年輕老板是台灣同胞時，顧客們總是忍不住攀談幾句。短短幾個月，“台灣好食”的品牌不僅征服了哈爾濱市民和遊客的口味，也成為了美食街吸粉無數的知名攤位，見證著台灣女孩敢想敢幹、北上創業的追夢之旅。＼大公報記者 王欣欣、吳千、於海江 哈爾濱報導



“在來哈爾濱之前，我是一個絕對的宅女，公司和家兩點一線，幾乎從沒有出過遠門，我自己也沒想到第一次來大陸旅遊的首站哈爾濱，第一次看到雪，我就被迷住了，這裡的人很熱情、建築也很美，我一下子就愛上了這個城市，決定留下來。”來自台灣省高雄市的“90後”姬欣琪告訴記者，在來哈爾濱之前，甚至都沒有走出過高雄市，只因在網上看到大陸北方童話般的冰雪景色，好奇心驅使她和幾個年輕的小夥伴相約在2023年11月到哈爾濱旅遊。



“第一次見到雪太美麗了”



“我們都是第一次見到雪，真的是太美麗夢幻了，讓你不舍得離開。在室外，就像置身在一個雪白的童話世界，在室內又溫暖如夏，大家一起享受熱氣騰騰的美食，覺得是非常幸福的經歷。”提起初到哈爾濱的感受，姬欣琪眼中放著光。“這裡的每個人都好熱情，知道我們是台灣來的，都會關心我們的衣服夠不夠禦寒啊，有個姐姐特意買了棉花手套送給我，有的出租車司機甚至不收我們的車費。”



感受著、分享著這座城市帶來的幸福感，到了計劃結束旅程的時候，大家都充滿了不捨。經過幾天的醞釀討論，幾個跨越數千里遠離家鄉的年輕人做了個重大的決定：留在哈爾濱創業。就這樣，姬欣琪和幾個小夥伴，在哈爾濱的出租屋，共同度過了2024年的春節，除夕夜，分享著南方的湯圓和北方的水餃，開啟了新的生活階段。“決定之初，爸爸媽媽和姐姐非常擔心我，我就每天給他們發我的所見所聞視頻，他們也就相信，我可以在這裡生活得很開心。”



姬欣琪尤其喜歡哈爾濱的建築。“這裡的建築是中式古典和歐式的結合，特別精美。我現在算是半定居在哈爾濱了，每天工作之餘就是‘掃街’，到現在還沒走完一個區，但是每天走在不同的街道，細細品味這個城市，感覺很充實享受。”

