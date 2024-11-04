台當局財務報告指年金基金或2052年破產

中評社北京11月4日電／據大公報報導，據中通社報導，台灣勞報局精算財務報告指出，預估島內年金保險基金（退休金）會在2027年起收不抵支，最後會在2052年破產。國民黨“立委”李彥秀3日表示，近年當局雖大力宣導民眾主動繳保費，但顯然成效不彰，由於長年未編足補助額，卻反向年金借款，利率更僅有1.68%，當局以拖待變無作為，把問題留給後世子孫。



根據勞報局報告指出，就算年金費率依法調整至12%上限（目前為10%），由於離最適保險費率的16%仍有相當的距離，預估年金將從2027年開始收不抵支，並且在2052年破產，如果當局拖延到2052年才要處理，到時候不是保費費率要提高到25.98%，就是給付必須縮水53.81%。



李彥秀表示，年金不同於勞保的強制繳納，而是民眾主動繳交保費，近年當局大力宣導，去年還推出補助50%保費方案，結果2023年準時繳費率僅40.5%，比上一年度提升0.01個百分點，顯然民眾對年金長期財物給付沒有信心，若不能解決，未來將進一步影響繳費意願。



李彥秀提及，當局長年未編足補助，反而向年金借款支應，借款金額曾經高達275億餘元，借款利率更僅有1.68%，以今年勞退基金收益率14.45%為例，當局不但沒有盡到對年金的責任，更把年金當成允取允求的小金庫。



李彥秀認為，《年金法》給予當局加征1%營業稅（每年約840億元）的空間，以改善年金財務結構，但是年金開辦16年來，台當局始終不敢動用“加稅方案”，不敢加稅，就應該拿出其他的替代方案。