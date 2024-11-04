王一川：把握好文藝評論方向盤

中評社北京11月4日電／據新華社報導，“文藝評論者要自覺地成為融合使者。”中國文藝評論家協會副主席王一川日前在接受新華社記者專訪時表示，文藝評論工作者要多向廣大文藝工作者和觀眾學習，發揮好橋梁和紐帶作用，推動文藝事業健康發展。



“這十年，文藝界氣象煥然一新。”王一川說，從文學戲劇到影視音樂，從舞蹈曲藝到書法美術……廣大文藝工作者深入生活、扎根人民，創作出一批精品力作。“文藝工作者們立足於宏闊的時代背景，自覺地將個人的創造力和想象力融入藝術創作，擔負起新的時代責任。”



“文藝評論要把國家、社會和人民對文藝創作的期待和要求傳達出來，運用歷史的、藝術的、美學的觀點評判和鑒賞作品。”王一川說，文藝評論是引導創作、多出精品、提高審美、引領風尚的重要力量。“僅憑一個人的力量，文藝評論或許很難做到引導創作。但全國的文藝評論工作者一起發力，可以助推文藝創作良性發展。”



“評論不僅要對作品的媒介形式進行分析，還要對其豐富的內涵進行闡釋。要注重闡發優秀作品卓越的藝術創新或深刻的主題意蘊，與觀眾分享。”王一川表示，新時代文藝作品繁榮發展對文藝評論工作提出了更高的要求。“對一些重大主題的作品展開評論，就要化重大為微小，從生動活潑的細節入手，小中見大，這樣才更容易產生共鳴。”



“文藝評論，要交兩種‘諍友’——文藝工作者和觀眾，並且學習他們的智慧。”王一川說，文藝評論要成為文藝工作者和觀眾之間的橋梁和紐帶，發揚批評精神，褒優貶劣、激濁揚清。“文藝評論工作者要不斷學習，不斷提高自身文學、歷史、美學學養和素養，帶動觀眾審美共同提升，為改善、引領社會文化風尚做出貢獻。”