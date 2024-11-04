優秀傳統文化“破圈”　戲曲“圈粉”年輕人

中評社北京11月4日電／據央視新聞報導，舞水袖、轉折扇、化戲妝……近日，中國戲劇梅花獎獲得者們帶著傳統地方戲劇走進高校，用充滿互動性的上課方式，讓在場師生領略了中華優秀傳統文化的獨特魅力。



在廣西師範大學，距離講座開始還有半個小時，容納四五百人的階梯教室就陸續坐滿。許多同學得知是中國戲劇梅花獎獲得者、贛劇非遺傳承人陳俐老師的課，都慕名前來。



今年初，陳俐在南昌大學的贛劇鑒賞課“火”遍全網，贏得網友點贊和熱議。授課過程中，陳俐以《白蛇傳——千年之戀的傳奇》為切入點並親身示範，並邀請同學們體驗抖水袖、耍折扇，從“眼神交流”到“步伐組合”，輕鬆活潑的教學方式，讓贛劇變成學生們可親、可感、可體驗的藝術。



廣西師範大學音樂學院研究生 周楚昱：我親身體驗了一些練習，比如團扇、水袖等。我覺得陳老師帶來的這些戲曲元素、一些經典動作的講述，對於我們學習藝術、感受藝術，有更好的幫助和啟迪。



南昌大學教授 第八屆中國戲劇梅花獎獲得者 陳俐：我會把戲曲的一些道具、服飾都介紹給同學，請同學穿上衣服投投水袖，耍耍花槍，讓大家能夠親身感受到戲曲的魅力。我們的傳統文化確實也需要年輕人的喜歡，才能夠傳承下去。



此外，活動期間，“山水有戲——中國劇協梅花獎藝術團廣西專場演出”在桂林大劇院精彩上演，12位“梅花獎”獲得者與各劇種優秀演員同台獻藝，贛劇、滇劇、粵劇三大劇種共同演繹《白蛇傳》，呈現各方姿彩；獨具桂林韵味的彩調、桂林彈詞及桂林大鼓依次上演；黃梅戲《天仙配》、京劇《四郎探母》等優秀傳統劇目與新創劇目交相輝映，展現傳統戲劇文化之美。