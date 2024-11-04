從“鐵銹帶”搖擺州看美國政治極化

中評社北京11月4日電／新華社報導，深秋時節，行駛在美國中西部“鐵銹帶”的高速公路上，聳立在路旁的競選廣告牌不時掠過。一塊廣告牌這樣寫道：“特朗普2024！民主黨不會為我們做事。”另一塊寫道：“投票給卡瑪拉·哈里斯，為了擴大醫保；降低藥價；工薪家庭減稅。”



美國有50個州，逾3.3億人口，約1.61億註冊選民。但總統選舉結果如何，今年大概率還是得看7個搖擺州，其中包括“鐵銹帶”上的賓夕法尼亞、密歇根和威斯康星。



上述3州都經歷了傳統製造業的衰落和工作崗位的流失，白人佔人口主體，移民數量較少，受過大學教育的成年人比例和中位收入略低於全美水平。據美媒統計，7個搖擺州中，哈里斯和特朗普在賓夕法尼亞和密歇根投入的競選資金和廣告最多，8月以來到訪次數合計超過30次。但非搖擺州中，有36個州兩人到訪次數都是零。



10月最後一周，哈里斯和搭檔沃爾茲，特朗普和搭檔萬斯，都在搖擺州連軸轉，竭力提高本黨陣營的投票率。僅在密歇根州，哈里斯一天之內在“汽車之都”底特律地區跑了三站：半導體工廠、工會培訓中心、大學城競選集會；萬斯則側重遠郊和鄉村藍領白人，3天安排3場競選集會。特朗普10月31日也重返密歇根州。



兩個月來，哈里斯和特朗普的民調支持率在全美和所有搖擺州都“前所未有地接近”。一名底特律媒體人告訴記者，兩人競選集會組織方式不同，但人氣差不多。他一直在跑選舉新聞，眼看選舉日即將來臨，仍無法判斷誰會贏得密歇根州。

