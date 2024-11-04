尹錫悅施政演說強調捍衛國安和推動四大改革

中評社香港11月4日電／韓聯社報導，韓國總統尹錫悅4日發表施政演說，強調要捍衛國家安全和推動四大改革。



國務總理韓悳洙當天在國會全體會議上代讀尹錫悅就明年預算案的施政演說，尹錫悅缺席會議。這是近11年來首次因總統缺席而由總理代讀總統施政演說。



尹錫悅表示，朝俄非法軍事合作對韓國安全構成嚴重威脅，政府將檢查一切可能性，嚴密制定應對方案，切實捍衛國家安全。政府基於去年4月的韓美《華盛頓宣言》，啟動韓美一體化延伸威懾體系，大幅加強了對朝核的威懾力。政府將基於穩固的韓美同盟和緊密的韓美日三邊合作，實現全球樞紐國家的願景。



對於各領域今年取得的成果，尹錫悅列舉了半導體和汽車行業出口增加、韓國被選為捷克核電站新機組建設項目首選談判對象、軍工出口規模創新高等。他同時指出，雖然經濟逐漸回暖，但民生復甦速度遠不及期待，政府正在致力於推動經濟復甦紅利惠及國民生活方方面面。



尹錫悅說，為推動大韓民國持續繁榮並開啟可持續的未來，社會結構改革是重中之重，年金（養老金）、勞動、教育和醫療四大改革迫在眉睫。即使面臨困難，政府也必將完成四大改革。尹錫悅還說，我們正在面臨生育率持續走低、老齡化加速的空前挑戰，並呼籲國會迅速處理《政府組織法》修訂案等相關法案，推動人口戰略企劃部儘早成立。



就現政府求穩的財政政策基調，尹錫悅稱，並不是要一味地勒緊腰帶，而是要減少過於寬鬆的財政項目和不必要的浪費，將其用於恢復民生和籌謀未來。對於朝鮮人權狀況，尹錫悅指出，將通過舉辦朝鮮人權相關國際會議等方式，致力於引發海內外對朝鮮人權問題以及“自由統一大韓民國”的共鳴與支援。尹錫悅還表示將加強打擊毒品、深偽技術、電信詐騙犯罪。



尹錫悅表示，政府將扶持民生放在首位，並著眼于體制和結構改造升級而制定了明年度預算案。希望國會在法定時限內完成審批，以便預算案如期執行，進而惠及國民。