黎智英勾外力亂港五大罪證

黎智英多年來利用旗下媒體製造謠言、煽動暴力，禍港殃民鐵證如山。（圖源：大公報） 中評社北京11月4日電／據大公報報導，反中亂港黑手、壹傳媒創辦人黎智英早前被控兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪，三名法官今年7月一致裁定所有控罪全部表證成立。本案從去年12月底開審，經過近百日聆訊，過程公開透明，彰顯香港法治精神。然而，西方反華勢力不斷說三道四，抹黑香港法治，近日還有一批英國國會議員成立所謂“跨黨派任意拘留及人質事務小組”，用所謂“人質”這個新名目大做文章，無理施壓，要求釋放黎智英，明目張膽干預香港司法。



值得注意的是，近日有人鼓吹所謂“大和解”，公然為反中亂港分子黎智英撐腰，宣稱要對黎智英等重犯予以輕判，相關言論被法律專家批評是歪理邪說。事實上，在2019年黑暴事件後，有約6000名被捕者至今未被起訴，他們均是黎智英禍港下的犧牲品；再者，本案控方充分舉證，五位從犯證人包括陳沛敏、張劍虹、楊清奇、李宇軒及陳梓華，這些黎智英昔日的“同路人”逐一出庭作供，揭露黎智英主動向西方勢力投懷送抱，成為外部勢力在港“代理人”，不斷為“港獨”勢力提供金錢援助，利用旗下媒體製造謠言、抹黑警察、煽動暴力，推動美國對中國內地及香港進行所謂“制裁”，甚至在黑暴期間親自下令煽動更多學生參與非法集結……



社會各界人士表示，黎智英禍港殃民鐵證如山，不容抵賴。香港是法治社會，任何違法犯罪行為都應該依法辦事，按照法律予以懲處。＼大公報記者 龔學鳴 李清



罪證1 輸送“黑金”七年逾億元



審訊期間，控方讀出警方對黎智英等人的財務調查報告。資金流向分析顯示，黎智英在2013年至2020年的七年間，分86次向助手Mark Simon匯款共逾1.18億元，其中逾9300萬元轉給所謂的“泛民”政黨及政治人物。在2019年修例風波社會動蕩期間，黎智英更頻頻出重金，共拋出2000萬元派給“有政治背景的受益人”及“重光團隊”，其中公民黨在半個月內獲黎智英“泵水”800萬港元，民主黨也獲得500萬港元。黎智英更大手筆打“國際線”，曾給美國前副國防部長匯款176萬港元。



罪證2 謀組大台 主導亂港黑暴



陳梓華供稱，黎智英想組織一個橫跨“和理非”和勇武的“大台”，而這個“大台”會由黎來主導。當時如果勇武小隊和“和理非”的領袖能夠組成一個領袖團隊，那麼就相當於主導了整個社會運動。陳梓華又說，黎智英、Mark Simon和李柱銘一開始對“攬炒派”有負面印象，但2019年區議會選舉後，黎和Mark Simon對攬炒派的態度有所改變，認為攬炒派在國際線上是“老泛民”可以團結的對象。



陳梓華供稱經李柱銘搭上黎智英後首次見面，黎即表明“勇武派”街頭縱火破壞等行為令“畫面唔靚”，恐失美國支持，遂提出“淨化計劃”要求陳梓華聯繫“勇武派”頭目冀透過對話讓“勇武派”克制；但最終陳梓華向黎智英坦白交代聯絡不到“勇武派”頭目。

