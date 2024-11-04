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無人偵察機－10首次展示著陸拋傘減速
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2024-11-04 17:24:25
中評社北京11月4日電／據大公報報導，中國空軍派出無偵－7和無偵－10兩型無人偵察機參加今年的珠海航展。兩型無人機自行飛臨珠海機場降落。而無偵－10更是首次展示了著陸後會拋出減速傘的模式，檢驗了穩定運行性能。
無偵－10是一款高空高速察打一體無人機，用於高空遠距離偵察及精確打擊。可在1．4萬米高空，對400公裡範圍進行長航時巡航實時監控。機翼下方有6個掛點，可攜帶反艦導彈、滑翔炸彈等進行火力打擊。
無偵－10還可攜帶電子對抗及電子情報搜集多用途電子吊艙，執行電子戰任務，壓制敵方雷達系統。
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