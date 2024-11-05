兩岸及香港專家共論中華民族與客家文化

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月5日電（記者 段曉魯）11月4日上午，由香港兩岸客家研究中心主辦的“講客堂”第12講——“中華民族與客家文化”研討會在恒生大學舉行，來自大陸、台灣、香港的專家學者就中華民族與客家文化的關係、客家文化的傳承與弘揚、兩岸客家文化交流及香港的作用等發表看法。



本次研討會由香港兩岸客家研究中心主辦，香港恒生大學傳播學院、香港新界大埔鄉事委員會、台灣中華教育文化經貿促進總會協辦。研討會由香港恒生大學傳播學院副院長張志宇主持，香港恒生大學校長何順文出席，香港兩岸客家研究中心董事長林菁菁引言。主禮嘉賓有港區全國政協委員、港台經濟文化協進會主席、中華新時代智庫基金會理事長李大壯，中國評論通訊社社長郭偉峰，台灣中華教育文化經貿促進總會副執行長張再興，廣東省政協委員、香港梅州社團總會執行主席兼秘書長葉志明；主講嘉賓有香港恒生大學傳播學院院長曹虹、台灣政治大學東亞研究所榮譽教授邱坤玄、中國評論通訊社總編輯羅祥喜、香港兩岸客家研究中心研究室主任劉子驥、上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根。



中央政府駐港聯絡辦台務部二級巡視員魏敬東、一級調研員潘世傑出席研討會。

