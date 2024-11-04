航母載機換代　“飛鯊”彈射型“官宣”

圖：在日前山東艦、遼寧艦首次雙航母編隊訓練中，多架淺灰色雷達罩的殲-15T停放在遼寧艦甲板上。（圖源：大公報） 中評社北京11月4日電／據大公報報導，在中國海軍今年珠海航展的參展清單里，也有多款新機型。殲－15T與殲－15航母艦載機、直－20F反潛直升機都將參展。殲－15T、直－20F兩個新型號，均為首次得到官方證實。殲－15T與殲－15兩個型號同時出現，“官宣”了“飛鯊”艦載機的彈射型新改型已正式定名。



殲－15T強化了機體結構，升級了航電系。殲－15雷達罩呈現深灰色，其整體作戰性能不如配備有源相控陣雷達的殲－16等第四代戰鬥機。而殲－15T的雷達罩為淺灰色，已配備有源相控陣雷達，增強了戰場態勢感知能力。此外，殲－15T還取消了殲－15機頭前方刺刀式的空速管。殲－15T可以彈射起飛，也可以滑躍方式在山東艦、遼寧艦上起飛。而艦載型殲－35也具有這種通用性。這為未來福建艦與山東艦、遼寧艦編隊作戰，提供了便利保障。



在日前山東艦、遼寧艦首次雙航母編隊訓練中，12架殲－15組成了空中機群，從航母上空飛過。對比發現，當中有9架淺灰色雷達罩的殲－15T和3架深灰色雷達罩的殲－15。此外，遼寧艦甲板還停放有2架殲－15，山東艦甲板則停放了多達18架殲－15T。這表明，航母艦載機已悄然更新換代。



殲－15T與殲－35混編，殲－35擁有隱身優勢進行第一波次空中壓制，奪取制空權，殲－15則擁有載彈量、航程等優勢，不僅能進行空戰，也可空中目標，也執行反艦、對陸等多種任務。