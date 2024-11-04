共和黨“監票員”恐引混亂

圖：特朗普支持者10月31日出現在賓夕法尼亞州票站外。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京11月4日電／據大公報報導，美國司法部1日宣布將向全美27個州共86個司法管轄區派遣監察員，防止出現“壓制選民”情況，監督範圍為最近20年來最大。多個共和黨掌權的“紅州”拒絕司法部監察人員進入當地票站。佛州州務卿伯德聲稱，佛州法律不允許聯邦人員進入票站，並批評司法部的決定“適得其反，可能損害民眾對大選的信心”。密蘇裡州州務卿阿什克羅夫特質疑司法部干預該州選舉。



共和黨今年啟動“選舉誠信”計劃，不僅在各州挑起關於選舉的法律戰，還自行訓練大批“監票員”。特朗普兒媳、共和黨全國委員會聯合主席勞拉.特朗普稱，共和黨訓練了23萬人，每個搖擺州都將有5000人負責監督票站情況。共和黨要求“監票員”確保票站準時關門、投票機“安全”且沒有連接網絡，但這些人其實沒有相關法律權限。民主黨批評共和黨“恐嚇選民”，將導致票站出現混亂。2020年大選之後，共和黨支持者就曾試圖闖入密歇根州票站，干擾計票工作。



美國槍支暴力氾濫，今年大選前暴力事件頻發。特朗普7月以來三度遭遇“刺客”，哈里斯競選團隊在亞利桑那州的一處辦公室也遭槍擊破壞。美國聯邦調查局（FBI）和國土安全部警告指，受“與選舉相關的怨恨情緒”煽動，“孤狼”式極端分子或小團體可能在11月5日至明年1月20日新總統就職典禮期間發動襲擊。美國官員承認，此類犯罪分子最難抓獲。