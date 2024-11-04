美國多州出動國民警衛隊防騷亂

圖：華盛頓州一個投票箱10月28日遭縱火。\路透社（圖源：大公報） 中評社北京11月4日電／據大公報報導，華盛頓州和俄勒岡州近日至少3個大選投票箱遭縱火，數百張選票被燒毀，警方認為幾宗縱火事件存在關聯，但尚未逮捕疑犯。美國國土安全部此前警告說，美國國內暴力分子將對政府官員、選民、選舉相關人員和基礎設施構成嚴重威脅，他們的攻擊目標包括票站、投票箱、選民登記地點、政黨辦公室、計票中心等。



華盛頓州州長英斯利1日宣布，因收到選舉相關暴力事件與非法活動的通報，大選期間將派出該州國民警衛隊維持秩序，應對與選舉有關的騷亂。俄勒岡州州長科特克1日亦發表聲明稱，該州國民警衛隊正嚴陣以待，“州長辦公室正在密切監察選舉情況，並與地方和聯邦機構合作，以確保俄勒岡州選民能安全投票”。在發生投票箱縱火事件的波特蘭市，市長惠勒稱，儘管目前暫未收到可能發生騷亂的情報，但社區內的確存在很多“不確定因素”。



科羅拉多州州務卿辦公室表示，該州已啟用國民警衛隊網絡任務部隊來保護選舉基礎設施。內華達州州長隆巴多要求60名國民警衛隊士兵待命，以確保大選“安全且順利地進行”。



美國首都華盛頓亦高度戒備，大選期間將出動超過3000名警察維持秩序。