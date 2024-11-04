治安變差　紐約唐人街華裔選民憂心忡忡

左圖：紐約唐人街的票站內設有中文說明；右圖：美國紐約唐人街的投票站。（圖源：大公報） 中評社北京11月4日電／據大公報轉編點新聞記者紐約報導：哈裡斯還是特朗普？2024年美國大選，要從這兩位中擇一。誰更適合？誰也說不清。民調說的不算，專家也難以分析。當地時間11月2日，距離美國大選投票日3天時，記者走訪了位於紐約曼哈頓的唐人街，採訪了多位華人選民，近七成支持同一位候選人──特朗普。



在美居住超過30年的林女士選擇在唐人街其中一個票站提前投票，投給了特朗普。她向記者分享自己“做出艱難決定”的心路歷程。四年前大選時，她個人非常不喜歡特朗普，因此投票選了拜登。然而拜登上台執政後極其令人失望，治安轉差，經濟下行，還令美國捲入戰爭，於是想“換人”。最開始仍是拜登和特朗普二選一，選不出來，換了哈裡斯後，覺得哈裡斯沒有實績，也不喜歡。直到馬斯克支持特朗普，才下定決心給特朗普投票，“馬斯克給了我信心，一個成功商人力挺特朗普，商人逐利，看重穩定的社會和經濟發展。”林女士表示，她滿意今年提前投票的安排，認為和往年相比，今年投票過程沒那麼混亂。自己之所以堅持出來投票，是因為希望在大選體現華裔的參與，提高華裔的政治話語權。



反對非法移民和治安問題，是唐人街華裔選民關注的焦點。其中不少人也投下“情緒票”──因為不喜歡某人，而將選票給了某人的對手。在美生活超過30年的劉先生從投票站出來後表示，因為登記問題未能完成提前投票，但願意將自己的選票投給特朗普。他表示自己最看重特朗普的打擊非法移民政策。劉先生舉例，唐人街最近治安轉差，近年出現偷自行車團夥，自行車停放在樓下不久，一眨眼工夫就會被人偷走，之前沒有這種情況出現。他希望特朗普能加強打擊非法移民，改善治安情況。不過，2020年1月6日的國會山騷亂，也讓陳女士和關先生這樣的選民認為，特朗普不可原諒。關先生覺得特朗普“難搞”，揚言上任後要“炒掉很多人”，自己要選擇哈裡斯。陳女士則堅持“任何人都行，只要不是特朗普。”她將選票給了哈裡斯。



在社交媒體上，華裔選民也不吝展示自己的投票意向，甚至在部分深藍州的選民，稱期待本州選舉結果藍轉紅──其中包括傳統藍州紐約州。究其原因，治安問題衝擊了民主黨華裔票源──特別是“零元購”。受影響最嚴重的被盜店舖，排首位的是位於藍州的紐約和洛杉磯，兩個城市2019年到2023年盜竊案增長超過六成，華裔商鋪首當其衝。