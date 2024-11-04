美國大選的終局演變成為性別大戰

中評社北京11月4日電／據大公報報導，離美國總統大選的投票截止日只剩不到24小時，跌宕起伏、充滿戲劇性的美國大選即將迎來終局，但能不能當晚知道結果並畫上句號尚有巨大的變數。民主黨最擔心的是，選票還未全部開出，特朗普就宣布勝選，將會讓接下來的計票工作充滿高風險。不過擁有執政地位的拜登─哈裡斯政府聲稱已經制定預案：將在第一時間利用各類媒體平台加以揭露。不過至少60%以上的選民還是擔心大選的收尾階段會出現麼蛾子。



這些年來，美國各州不斷修改選舉法，使得提前投票成為主流，美國大選的“選舉日”正逐步演變成“選舉季”。截至美東時間11月3日中午12時，美國提前投票的人數已超過7629萬，相當於2020年大選投票總人數的48%。由於疫情的原因，2020年美國大選選擇提前投票的人數高達1.03億，占當年投票人數的近7成。從今年的投票情況來看，儘管投票熱情仍舊高漲，但要追平上一屆難度極大。引人注目的是，選民對兩黨候選人均不滿意，選擇不投票的比例有所上升。在接下來的兩天時間裡，兩黨候選人將全力爭取獨立派選民或本黨“惰性”選民出來投票，以拉抬選情。



對於哈裡斯來說，好消息之一是，聯邦最高法院裁定賓夕法尼亞州的“臨時選票”有效。11月1日，聯邦最高法院否定了共和黨人的一項訴求，讓賓夕法尼亞州數萬人獲得了第二次投票的機會。與其他搖擺州不同的是，賓夕法尼亞州的提前投票只限於郵寄選票，但必須套上“密件”信封，並簽上日期和姓名。今年已發現9000多張選票的“信封不合格”。共和黨上訴至賓夕法尼亞州最高法院，要求裁定這些選票為廢票、不被計入總數。但賓夕法尼亞州地方法院在2022年中期選舉時曾經遇到過類似上訴案件，最後作出裁定，這些選民可以選擇當天前往投票站領取“臨時選票”，被分開放置，待核定有效資格後一並計入總數。聯邦最高法院的大法官認為，這些人的郵寄選票的信封不合格，並不能剝奪其選舉資格。而2020年大選信封不規範的選票大約有25000張，而最高法院的這項判決讓民主黨受益，畢竟通過郵寄方式投票的人大都為民主黨人。接下來的問題是，有多少被視為“信封不合格”的選民能準時接到信息，以獲得一次補救的機會？想必民主黨為利用本黨籍州長夏皮羅的行政資源，讓每一位“信封不合格”者前往投票站領取“臨時選票”補投。



哈裡斯的另一個好消息來自美國傳統的政治高地——艾奧瓦州。一家名叫塞爾澤的民調公司發布民調，哈裡斯在該州居然以47%的優勢領先於特朗普的44%，其中獨立人士和女性正遠離特朗普，尤其是65歲以上的女性支持哈裡斯和特朗普的比例達到了2：1。不過艾默生公司發布的民調顯示，特朗普在這個州還領先哈裡斯9個百分點。艾奧瓦州是傳統的共和黨地盤，也是美國大選重要的風向標，尤其是在大選初選階段更為明顯。該州有著嚴格的6周反墮胎法，可見女性選民對墮胎自由還是相當在意。據多項民調顯示，女性支持哈裡斯的比例遠高於特朗普，而在搖擺州提前投票的人群中，女性占了55%，遠高於男性的45%。如果11月5日當天女性投票的踴躍程度仍高於男性，這將出現什麼情形，不能不是我們觀察美國大選的又一視角。從艾奧瓦的最新政治動態中，或許讓哈裡斯看到了最後的一絲希望。不過，特朗普團隊對此的反應是：“每屆大選都有愚蠢的民調報告”。

