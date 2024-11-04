西班牙洪災為何導致慘重損失

中評社北京11月4日電／據新華社轉編西班牙官方最新數據，截至3日，由強降雨引發的洪災已造成至少214人死亡，還有不少人至今仍下落不明。西班牙首相桑切斯2日在電視講話中說，本次洪災是歐洲本世紀以來致死人數第二多的洪災。



西班牙東南部10月29日晚至30日淩晨突降暴雨，引發嚴重洪災。其中，巴倫西亞省首府巴倫西亞市郊奇瓦鎮8小時內降雨491毫米，超過此前20個月降雨總量。



據當地媒體報道，在10月29日晚發生短時暴雨後，巴倫西亞省境內常年幹涸的奇瓦河穀瞬間形成滾滾洪流，洪水裹挾泥石流衝向位於下游的巴倫西亞市區，衝垮沿途數處河堤、橋梁、公路和鐵路，直奔周邊小鎮，淹沒民房和街道，衝走身在戶外來不及反應的民衆。衆多車輛被洪水衝到一起，堆積堵塞街道。許多民衆來不及從車內或車庫撤出而不幸遇難，也有人被洪流衝走下落不明。



專家初步分析，多重原因叠加導致此次特大洪災發生，并造成罕見的嚴重後果。



首先，歷史上巴倫西亞省曾發生數次特大洪災，其中1957年的“巴倫西亞特大洪災”曾造成重大人員及財產損失。因此，政府曾於1965年至1972年間實施規模宏大的“南部計劃”，將原本直穿巴倫西亞市區的一條河流改為繞城穿過市郊小鎮，以此保護這座具有2000年歷史的古城。不過，河流雖經改道卻未流入地中海，而是匯入市區附近的沼澤湖，如遇特殊年份仍易發生特大洪澇災害，市郊小鎮災情更重。