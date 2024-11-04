美國總統選舉淪為“賭博游戲”

中評社北京11月4日電／據新華社報導，《是的，您現在可以投注美國大選》《准備好您的賭注：選舉賭博在美國成為主流》……2024年美國總統選舉，少不了民主、共和兩黨候選人相互攻訐的“名場面”，而首次允許合法押注大選結果也備受輿論關注。大選變“賭場”，“美式民主”又“上升”到新的層次。



美國華盛頓特區巡回上訴法院10月2日裁定，博彩類產品在綫交易平台卡爾希可繼續提供美國大選相關的投注合約，同時駁回聯邦監管機構商品期貨交易委員會有關禁止此項活動的請求。卡爾希當日便推出了針對今年美國大選結果的交易產品并發表公告說，美國居民百年來首次可完全合法地對大選結果進行預測交易。



根據11月2日的行情，美國人可選擇以56美分的價格買入預測美國前總統特朗普贏得大選的合約。如果特朗普最後獲勝，買入者就可得到1美元，反之就將失去這56美分。投資者也可用45美分的押注賭特朗普落敗。



卡爾希就今年美國大選推出數十種合約。卡爾希市場研究負責人傑克·薩奇10月31日說：“截至目前，投資者在大選預測方面持有5000萬美元的未平倉合約，總交易量超過1．25億美元。卡爾希所有的大選相關產品交易量已超過2億美元。”



卡爾希在得以名正言順進入今年大選預測市場後，其關於兩名總統候選人賠率的走勢成為一些投資者觀察選情的窗口，特朗普本人和支持者就多次援引對特朗普競選有利的博彩市場數據。