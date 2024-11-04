美國大選，頁岩氣成了牟取政治私利的棋子

這張9月10日在美國費城總統辯論媒體中心拍攝的視頻直播畫面顯示，美國副總統、民主黨總統候選人哈里斯（右）和美國前總統、共和黨總統候選人特朗普在費城參加電視辯論。（圖源：新華社） 中評社北京11月4日電／據新華社報導，上世紀六七十年代，電視劇《貝弗利的鄉下人》風靡美國，講述一個美國農村家庭因為自家地裡發現石油而一夜暴富，搬到洛杉磯富人區貝弗利山後，在上流社會鬧出連篇笑話。



過去20年，水力壓裂法引發頁岩氣革命，一些美國人通過把地租給鑽探商而同樣大發橫財。然而，資本和油氣企業在這場狂歡中賺得盆滿鉢滿，水力壓裂法開採引發的環境和健康問題卻由更多“鄉下人”承受。



今年美國總統大選，為爭奪“搖擺州”賓夕法尼亞，共和、民主兩黨圍繞是否禁止水力壓裂法開採大做文章。黨爭之下，頁岩氣成了一枚牟取政治私利的棋子。



頁岩氣“淘金熱”持續，環境健康風險不減



在賓州萊科明縣人口稀少的小鎮科根站，不少當地居民認為主張禁止水力壓裂法開採的環保人士是“一群瘋子”，“完全不清楚農村價值觀”。



水力壓裂法是把化學物質與大量水、泥沙的混合物用高壓注入地層深處，壓裂岩層構造，從而釋放出天然氣或石油。支持者認為這樣開採的天然氣可以取代燃煤，更加環保且有利於能源自主；反對者認為水力壓裂法會造成環保和健康等問題。



支持和反對禁止水力壓裂法的雙方通常對應民主、共和兩黨政策主張。民主黨曾一度以綠色環保政策、應對氣候變化為口號反對頁岩氣開採，共和黨則支持傳統油氣能源。



特朗普號稱美國油氣“頭號推銷員”，多次在競選集會上高呼“鑽吧，寶貝，鑽吧”，誓言提高化石燃料產量，廢除拜登政府關鍵監管舉措。

