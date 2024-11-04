美國移民：既需要又抗拒，最終成為替罪羊

中評社北京11月4日電／據新華社報導，美國在歷史上因大量移民的湧入而獲得發展。然而如今，非法移民問題在美國持續發酵，引發美國新的種族歧視與身份認同撕裂。美國民主、共和兩黨迎合不同階層選民群體訴求大打“移民政策牌”，提出的政策主張充滿政治算計，難以切實執行。移民問題加劇社會矛盾的一大原因在於，在政治極化和貧富分化加劇背景下，普通民眾生活愈加艱難，“非法移民衝擊美國社會”的說法被渲染，新移民成為美國內部矛盾的“替罪羊”。



成為爭議焦點



移民問題是此次美國總統選舉期間備受關注的焦點之一。美國皮尤研究中心9月民調顯示，61%的受訪選民認為這一問題非常重要，這一比例較2022年美國中期選舉增加13個百分點。



美國共和、民主兩黨選民對移民問題的重視程度不一，但整體均呈上升態勢。調查顯示，82%的共和黨選民表示“非法移民問題”對他們在2024年大選的投票選擇非常重要，比2020年上升21個百分點；而民主黨選民中，這一比例為39%，比2022年高出8個百分點。



美國國會眾議院教育與勞動力委員會2023年9月的聽證會紀要顯示，從2021年1月至2023年5月，“非法移民”激增240萬，總計達到1260萬，其中約900萬為勞動力人口。據美國國土安全部數據，2023年12月，美墨邊境“非法移民”數量超過22.5萬人，創下自2000年以來最高月度紀錄。據《華盛頓郵報》報導，2021年至2023年“非法越境”人數飆升至創紀錄水平，平均每年有200萬人。



如何對待這些移民，美國內部分歧越來越大。



今年1月，得克薩斯州政府同聯邦政府就移民執法權問題發生衝突，得州國民警衛隊在美墨邊境設置帶刺鐵絲網等屏障阻擋移民非法入境，同時也拒絕聯邦執法人員現場執法，雙方一度進行武裝對峙。



2023年，出於黨派和地方利益等考慮，得克薩斯、佛羅裡達等共和黨主政的州多次將大批“非法移民”通過大巴、飛機等交通工具轉運至民主黨人主政的城市，包括紐約、芝加哥和首都華盛頓。

