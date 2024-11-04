中國對斯洛伐克等9國試行免簽政策

中評社北京11月4日電／據央廣網報導，據外交部領事保護中心官方微博“領事直通車”消息，為進一步促進中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登、韓國持普通護照人員試行免簽政策。



2024年11月8日至2025年12月31日期間，上述國家持普通護照人員來華經商、旅游觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。不符合免簽條件人員仍需在入境前辦妥來華簽證。



免簽政策及國際航班恢複等多重利好之下，2024年上半年，攜程平台上入境游訂單同比增長近2倍。今年1－10月，這些國家游客占中國入境游訂單總量的近3成，其中韓國、澳大利亞、德國、法國、西班牙的國家排名靠前。從增速看，文萊、冰島、西班牙、意大利、斯洛伐克等排名靠前，同比增長超3倍以上。



攜程研究院行業分析師王亞磊表示，除了北上廣深等熱門入境游城市，成都、重慶、杭州、西安等更多城市也成為外國游客入境游第一站的新選擇。主要入境游城市中，張家界、麗江、香格裡拉、大同等城市增速較高。與此同時，外國游客中的回頭客越來越多，從入境機票訂單來看，將近四分之一入境游客今年兩次及以上來到中國。



我國對於入境游市場開放的腳步十分穩健，一次次免簽政策的落地，都將利好入境游市場的恢複。從衆信旅游今年入境游情況來看，從最開始的“一帶一路”沿綫國家游客為主，到今年年初東南亞游客逐漸增多，再到日韓、歐美游客不斷增加，越來越多目的地國家游客開始湧入中國。此外，入境游客游覽範圍、主題也從名勝古跡拓展到科技互聯、移動支付、旅拍、citywalk等方向。