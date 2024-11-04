各國鮮果，共“饗”中國市場

中評社北京11月4日電／據人民日報報導，肯尼亞牛油果、波蘭蘋果、泰國榴蓮……近年來，越來越多世界各地的優質水果進入中國市場，豐富了消費者的“果籃子”。持續開放的市場、多樣化的便利政策、日益完善的交通基礎設施，讓越來越多的中國消費者輕鬆嘗“鮮”，也讓許多國家的果農和果商品嘗到中國市場的甜蜜機遇。



“迎來更加廣闊的出口空間”



肯尼亞山腳下一家牛油果園裡，3000多棵果樹整齊排列，翠綠的牛油果掛滿枝頭。這裡位於赤道地區，日照充足、降水充沛、晝夜溫差大，獨特的氣候環境造就了高品質的牛油果，每年的3月到11月都是牛油果產季。



果園主人查德·瓦富拉正和工人一起在果樹間穿梭忙碌，他們手中的籃子裡很快就裝滿了圓潤飽滿的牛油果。“今年是這片果園的首次豐收。這些牛油果不僅個頭大，而且肉質緊實、口感細膩，根本不愁銷路。”瓦富拉說。



“有沒有收到中國市場的訂單？”記者問。



“當然有！這批牛油果正是為中國客戶準備的。我們馬上會把果子送到加工廠進行處理，然後就發往中國。”瓦富拉笑著回答。



奈瓦沙湖畔的牛油果加工廠內，機器轟鳴，工人們正忙著對新運來的牛油果進行篩選、清洗、熏蒸、包裝。瓦富拉也是這家工廠的生產主管，工廠對出口牛油果的品質要求近乎苛刻。瓦富拉說：“每一批運往中國的牛油果都是經過精挑細選的。牛油果要飽滿圓潤，全身鮮綠色，不深不紅，沒有傷痕或黑點。”



處理後的牛油果，再次被裝入貨車運到首都內羅畢，再轉運至肯尼亞東部的蒙巴薩港。在那裡，它們將搭乘貨輪，歷經20多天的海上旅程，最終抵達中國上海。

