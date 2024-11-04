四川以國土空間規劃促進各片區差異化發展

中評社北京11月4日電／據新華社報導，四川省政府新聞辦4日舉行新聞發布會介紹，成都平原經濟區等五大片區國土空間規劃日前印發。相關規劃著重統籌各類關鍵性自然和空間資源在四川各市（州）之間的協同布局，促進各片區差異化、高質量發展。



記者了解到，四川五大片區分別是成都平原經濟區、川南經濟區、川東北經濟區、攀西經濟區、川西北生態示範區。



四川省自然資源廳副廳長羅旭剛介紹，成都平原經濟區是四川產業基礎最好、經濟發展最活躍、創新能力最強、開放程度最高的區域，以全省約18％的土地貢獻了60％以上的地區生產總值，集聚了超50％的常住人口。成都平原經濟區國土空間規劃通過統籌各類資源要素，構建以“內圈同城化、全域一體化”為主要特征的國土空間保護利用新格局。



“川西北生態示範區以其獨特的自然風光和豐富多彩的文化資源，成為四川閃亮的旅游名片。”四川省國土空間規劃研究院院長王永峰說，川西北生態示範區國土空間規劃聚焦建設全域旅游示範區和生態文化旅游目的地目標，將重點建設10條精品旅游綫路。



攀西經濟區國土空間規劃將建設國家戰略資源創新開發試驗區作為戰略定位之一，推進攀枝花、涼山兩地優勢資源產業集群協同共建，以戰略性礦產資源為核心，以產業鏈分工為導向，整體統籌相關工業園區的功能分工與布局優化。