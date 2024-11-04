全國婦聯持續推進巾幗家政服務提質擴容

2023年，安徽省淮北市婦聯舉辦家政技能提升培訓班。全國婦聯供圖（圖源：新華社） 中評社北京11月4日電／據新華社報導，從全國婦聯獲悉，自2023年推進巾幗家政服務提質擴容以來，截至目前，婦聯組織培育扶持巾幗家政服務企業（機構）6250家，年均培訓從業人員100多萬人次，幫助90多萬婦女在家政領域就業，建立巾幗家政社區服務站點近1.4萬個。



全國婦聯婦女發展部相關負責人介紹，近年來，婦聯組織不斷完善政策鏈，推動20多個省份婦聯與政府部門聯合下發促進巾幗家政發展的文件，加強頂層設計和政策引導。為加強家政服務職業化建設，與人力資源社會保障部共同實施巾幗家政提質擴容技能提升工程，配合有關部門深入實施“家政培訓提升行動”，開展法律知識、職業道德、心理健康等各領域職業培訓，並通過籌辦全國巾幗家政服務職業技能大賽、支持巾幗家政企業開展職業教育、鼓勵巾幗家政企業和協會機構加強行業標準研發等，促進行業規範發展。



下一步，全國婦聯將持續指導各地婦聯增設巾幗家政社區服務站點、提高社區家政供需對接效率、優化社區家政服務供給方式等，不斷推動巾幗家政進社區，幫助婦女就近就業，增強家政服務便民屬性。同時，打造更多貴州“黔靈女”、河北福嫂、甘肅隴原妹、福建“閩姐姐”等地方特色巾幗家政服務品牌，推動家政服務業健康發展。