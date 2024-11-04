多向發力　交通設備更新釋放經濟新潛能

中評社北京11月4日電／據新華社報導，目前，全國各地正在積極穩妥推進交通運輸行業大規模設備更新，老舊車船報廢更新、推動新能源轉型成為重要方向。記者瞭解到，多地摸排掌握“更新”底數，新增省級支持政策，與中央政策協同發力。配套措施暢通“更新”鏈條的同時，還鼓勵社會資本參與，政企聯動釋放“更新”潛能。



10月18日，家住甘肅省酒泉市肅州區豐樂鎮的翟先生遞交了報廢並更新營運貨車補貼申請及相關證明材料，成為全市“報廢並更新”營運貨車第一人。按照《甘肅省老舊營運貨車報廢更新補貼實施細則》補貼標準，翟先生提前3年報廢老舊營運重型貨車補貼3.5萬元，新購4軸國六排放標準營運柴油貨車補貼6.5萬元，共計補貼10萬元。



三天後，翟先生就收到了補貼資金到賬提醒，“這筆補貼資金大大減輕了我的資金壓力，新購24萬元的重型自卸貨車，補貼了近一半，這是過去想都不敢想的。”



像翟先生這樣的受益者不在少數。甘肅省交通運輸廳數據顯示，自9月初甘肅省交通運輸領域設備更新配套政策和相關實施細則印發實施以來，截至10月下旬累計提交申請717個，總補貼金額達962.5萬元，已發放補貼總金額704.8萬元。涉及報廢更換新能源城市公交動力電池、提前報廢並新購營運貨車、新購城市冷鏈營運貨車等項目。



交通運輸產業是設備使用的大戶，也是能源消耗的大戶。據統計，截至去年年底，全國擁有鐵路機車2萬多台、營運汽車1200多萬輛、水上運輸船舶約12萬艘、公共汽電車近70萬輛，這當中有部分設備老舊，能耗排放高，更新體量規模較大。



從今年5月交通運輸部等13部門印發《交通運輸大規模設備更新行動方案》，到補貼等配套政策陸續出台，再到多地積極部署落實，政策體系不斷完善，相關工作穩步推進。



記者觀察到，多地交通運輸部門紛紛舉辦大規模設備更新產業對接會，集中開展交通運輸企業與銀行服務機構及生產銷售企業供需對接。浙江對接會現場集中簽約18項合作協議和重點訂單，以此為帶動，預計下半年交通領域新增“兩新”投資超60億元。河北對接會上，6家金融機構分別與8家交通企業簽訂合作協議，簽約貸款的支持額度約137億元。

